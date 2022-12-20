В России начнут сажать за осквернение георгиевских лент Госдума приняла закон о штрафах до пяти миллионов рублей за осквернение георгиевских лент

Госдума в ходе пленарного заседания приняла закон, приравнивающий георгиевские ленты к символам воинской славы, их осквернение предусматривает наказание в виде штрафа до пяти млн рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. Авторами законопроекта стали секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак и замглавы комитета ГД по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Георгиевская лента станет официальным символом воинской славы России. Согласно действующему законодательству, за публичное осквернение символа воинской славы юрлицу грозит штраф от трех до пяти млн рублей, физлицу максимально грозит штраф в размере до трех миллионов рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

Турчак ранее отметил, что документ регламентирует, что лента может использоваться только в целях, связанных с исторической памятью, использование ленты в других целях будет пресекаться.

В конце июля воронежский подросток осквернил захоронение ветерана ВОВ, помочившись на надгробие с криком «Слава Украине, слава ЛГБТ, слава мне». На распространившемся в Сети ролике парень заявил, что ему все равно, ведь он «королева», после чего начал обниматься и целоваться с другом на фоне захоронения. Парня привлекли к ответственности по статье 244 УК РФ «Надругательство над местами захоронений».