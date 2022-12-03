«Известия»: водителей перестанут наказывать за прием лекарств

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума готовит поправки в КоАП, согласно которым водителей, принимающих некоторые лекарства, перестанут привлекать к ответственности за управление машиной в состоянии опьянения. Вещества, которые ухудшают внимание и реакцию, есть в составе многих жаропонижающих и болеутоляющих препаратов, пишут «Известия».

Юристы считают, что помимо Кодекса об административной ответственности нужно еще скорректировать ПДД, чтобы оба документа соответствовали друг другу. Предлагаемые поправки коснутся критериев, согласно которым водитель является нетрезвым. Ответственность автомобилистам будет грозить только в том случае, если в его организме обнаружат вещества, входящие в утвержденный правительством список.

Поправки будут направлены в кабмин для получения заключения и вынесены на рассмотрение Госдумы в ближайшее время. В конце ноября Конституционный суд запретил нижестоящим судам привлекать к ответственности водителей, которые принимали лекарства, не относящиеся к психотропным или наркотическим препаратам, однако содержащие вещества, которые замедляют внимание и реакцию. Суд также обязал Госдуму «незамедлительно принять меры к устранению выявленного пробела».

Ранее сообщалось, что депутаты Мосгордумы намерены обсудить законопроект, который существенно повысит штрафы для водителей со слишком шумными автомобилями. Минимальным размером штрафа может стать пять тысяч рублей, максимальным — 30 тысяч. Для реализации инициативы потребуется дополнить статьи законов, касающиеся автоматической фиксации нарушений ПДД.