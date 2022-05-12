Историк назвал причину ухудшения дипотношений России и Польши Историк Офицеров-Бельский: Польше и России не удалось установить прочную связь

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Россия много раз пыталась установить более тесные отношения с Польшей и другими странами Евросоюза, однако предложения РФ просто игнорировались Западом, заявил историк Дмитрий Офицеров-Бельский. По его словам, уже в прошлом десятилетии Москве и Варшаве было нечем дорожить в отношениях друг с другом, пишет Lenta.ru.

Сейчас отношения России со многими странами Европы практически во всех сферах разорваны или подорваны, контакты минимизированы, а поляки просто несколько опередили этот тренд, — отметил Офицеров-Бельский.

Он считает, что основная причина ухудшения дипломатических отношений России и Польши заключается в том, что двум странам не удалось установить прочные связи, которые было бы болезненно разрывать. Историк напомнил о попытках российской нефтегазовой компании ЛУКОЙЛ приобрести польскую фирму Lotos и укрепить отношения между государствами. Однако Варшава не дала провести подобную сделку, резюмировал Офицеров-Бельский.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал прекращение поставок российского газа в страну местью России за рестрикции. По его словам, этот шаг может расцениваться как атака на Варшаву в ответ на представленный санкционный список российских олигархов и предприятий.