В России могут запретить услуги суррогатного материнства для иностранцев Госдума рассмотрит законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев

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Госдума на следующей неделе рассмотрит законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев, сообщил в своем Telegram-канале спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. По его словам, нормативно-правовой акт призван защитить детей и предотвратить их продажу за границу.

На следующей неделе планируем рассмотреть вопрос о запрете иностранцам пользоваться услугами суррогатных матерей. Это решение защитит малышей, предотвратит продажу детей за рубеж, — написал Володин.

Спикер прикрепил к посту голосование, в котором на момент публикации приняли участие более 30 тысяч человек. Согласно его результатам, за принятие закона высказались 85% респондентов, против — 7%. Равнодушны к законодательной инициативе оказались 6% опрошенных.

В конце ноября Володин сравнил процесс суррогатного материнства для иностранцев с торговлей людьми и заявил, что за последние годы из РФ было вывезено более 45 тысяч таких детей. По его словам, младенцев продают на органы и отдают в однополые пары, что является недопустимым.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, распространяющий санкции из «закона Димы Яковлева» на всех иностранцев, посягающих на права россиян. Ранее он действовал только в отношении граждан США. В «законе Димы Яковлева» содержится запрет на усыновление гражданами США детей из РФ, а также возможность введения персональных санкций против американцев. Документ был принят в ответ на вступивший в силу в Соединённых Штатах «акт Магнитского».