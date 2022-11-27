Продают на органы: Володин о суррогатном материнстве для иностранцев в РФ Володин призвал запретить суррогатное материнство для иностранцев в России

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Получение детей методом суррогатного материнства для иностранцев на территории России должно быть запрещено, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. В своем Telegram-канале он сравнил этот процесс с торговлей людьми и заявил, что за последние годы из РФ было вывезено более 45 тысяч таких детей. По его словам, детей продают на органы и отдают в однополые пары. Володин считает это недопустимым.

Суррогатное материнство для иностранцев должно быть запрещено. Торговля детьми недопустима. За последние несколько лет за рубеж вывезено 45 тысяч младенцев, рождённых суррогатными матерями. <...> Такие малыши зачастую оказываются в тяжелейших ситуациях: становятся жертвами преступлений, в том числе продажи на органы, попадают в однополые пары, — написал он.

Володин подчеркнул, что Госдума примет решение о запрете суррогатного материнства для иностранцев в начале декабря.

Ранее Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, распространяющий санкции из так называемого закона Димы Яковлева на всех иностранцев, посягающих на права россиян. Ранее он действовал только в отношении граждан США.

Помимо этого, ограничительные меры предполагают запрет на въезд и арест активов в стране, запрет на любые сделки, а также приостановку деятельности юрлиц, которые учреждены в РФ лицом под санкциями. При этом закон не предусматривает раcширения ограничений в отношении НКО, участвующих в политической деятельности на тeрритории России, и не затрагивает усыновление детей семьями за рyбежом.

«Закон Димы Яковлева» действует с 1 января 2013 года. В нём содержится запрет на усыновление гражданами США детей из РФ, а также возможность введения персональных санкций против американцев. Документ был принят в ответ на вступивший в силу в Соединённых Штатах «Акт Магнитского».

Закон назван в честь двухлетнего мальчика из России Димы Яковлева. Он погиб в США в 2008 году, когда приёмный отец оставил его в закрытой машине на солнцепёке.