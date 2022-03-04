Госдума расширила действие «закона Димы Яковлева»

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон, распространяющий санкции из так называемого закона Димы Яковлева на всех иностранцев, посягающих на права россиян. Ранее он действовал только в отношении граждан США.

Законом предлагается предусмотреть применение мер санкционного характера не только к гражданам США, причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, а также совершившим преступления в отношении граждан РФ, но и к иным гражданам иностранных государств вне зависимости от их гражданской принадлежности, а также к лицам без гражданства, — говорится в сообщении на сайте Госдумы.

Помимо этого, ограничительные меры предполагают запрет на въезд и арест активов в стране, запрет на любые сделки, а также приостановку деятельности юрлиц, которые учреждены в РФ лицом под санкциями. При этом закон не предусматривает раcширения ограничений в отношении НКО, участвующих в политической деятельности на тeрритории России, и не затрагивает усыновление детей семьями за рyбежом.

«Закон Димы Яковлева» действует с 1 января 2013 года. В нём содержится запрет на усыновление гражданами США детей из РФ, а также возможность введения персональных санкций против американцев. Документ был принят в ответ на вступивший в силу в Соединённых Штатах «Акт Магнитского».

Закон назван в честь двухлетнего мальчика из России Димы Яковлева. Он погиб в США в 2008 году, когда приёмный отец оставил его в закрытой машине на солнцепёке.

Ранее Дума приняла в окончательном чтении законопроект, который вводит уголовное наказание и крупные штрафы за фейки, дискредитирующие российскую армию, и призывы к санкциям против РФ. Соответствующие изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы и могут вступить в силу уже 5 марта.