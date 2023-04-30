«Инфляция зашкаливает»: Володин о ситуации на Западе из-за санкций Володин: европейцы испытывают на себе тяжести решения по санкциям от Брюсселя и Вашингтона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вячеслав Володин

Жители Европы на себе испытывают всю тяжесть решений Вашингтона и Брюсселя из-за введенных против России санкций, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин». Он добавил, что экономика стран Запада рушится, а инфляция там стремительно растет.

Экономика начинает трещать, инфляция зашкаливает. Когда речь идет о гражданах Европы, они на себе испытывают все тяжести решения Вашингтона и Брюсселя. За это время ряд правительств уже ушли в отставку, — сказал он.

По его словам, кризис в Соединенных Штатах Америки достигает своего апогея, и руководству страны в этой ситуации нужно включать голову, понять ответственность и подумать прежде всего об интересах своих граждан.

Ранее американский предприниматель и нынешний владелец Twitter Илон Маск заявил, что наступление дефолта в США является лишь вопросом времени, учитывая федеральные расходы. С его мнением согласен американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший банковский кризис 2008 года. Он заявил, что в ближайшем будущем США столкнутся с кредитным кризисом, за которым последует депрессивный период в экономике страны