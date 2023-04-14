Предсказавший кризис 2008 года экономист спрогнозировал рецессию в США Экономист Рубини: США движутся к кредитному кризису, который втянет экономику в рецессию

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Американский экономист Нуриэль Рубини, предсказавший банковский кризис 2008 года, заявил Fox Business, что в ближайшем будущем США столкнутся с кредитным кризисом, за которым последует депрессивный период в экономике страны. Он отметил, что падение рынка коснется всех американских банков.

США движутся к кредитному кризису, который втянет экономику в рецессию. Потрясения, охватившие банковскую индустрию страны, будут только усугубляться. Этот кредитный кризис делает рецессию — жесткую посадку — гораздо более вероятной, чем когда-либо прежде. Таким образом, мы сталкиваемся с серьезным кредитным кризисом для большей части банковской системы США, — заявил профессор.

Рубини подчеркнул, что страна сталкивается с большим оттоком депозитов, поскольку обеспокоенные клиенты забирают свои деньги после краха Silicon Valley Bank, 16-го по величине банка США. Он также обратил внимание на то, что мелкие региональные банки усложнят получение кредитов потребителями и предприятиями, учитывая отсутствие доверия и давление на депозиты.

Также Рубини сообщил, что процентные ставки должны увеличиться еще больше, поскольку инфляция намного выше целевого показателя.

Ранее президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что проблемы банковской системы США могут отрицательно повлиять на рынок недвижимости и строительство в стране, а также приблизить экономику к рецессии. Он отметил, что сейчас США сталкиваются с фундаментальными вызовами и регуляторными трудностями.