«Импотентам из ЕС плюют в лицо»: Медведев о выступлении Зеленского Медведев назвал европейских лидеров импотентами после критики Зеленского

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил в соцсети X, что не впервые «импотентам из ЕС плюют в лицо» — сначала их американские хозяева, а теперь президент Украины Владимир Зеленский. Так он прокомментировал выступление украинского главы на форуме в Давосе, где он раскритиковал европейских лидеров.

Разнос, который европейцы получили в Давосе от неблагодарной наркосвиньи, назвавшей их слабыми и скупыми, должен был закончиться поркой. Но это не первый раз, когда импотентам из ЕС плюют в лицо — сначала их американские хозяева, а теперь их отсталый пасынок, — написал Медведев.

Ранее Зеленский на полях ВЭФ потребовал от западных союзников увеличить поддержку страны. Призыв прозвучал в ответ на заявления ряда государств о нежелании тратить средства на продолжение конфликта и риски коррупции в Киеве, предпочитая направлять ресурсы своим гражданам.

Кроме того, Зеленский раскритиковал европейских лидеров за бездействие и несамостоятельность. По его словам, в регионе царят «бесконечные споры и недосказанности», которые мешают ей объединиться для принятия решений.