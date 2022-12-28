IKEA намерена договорится с покупателями бизнеса в России до конца года Мантуров: IKEA намерена договорится с покупателями бизнеса в России до конца года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Денис Мантуров

Вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что шведский производитель мебели и товаров для дома IKEA продолжает переговоры с потенциальными покупателями своих предприятий в РФ. По его словам, которые приводит ТАСС, компания рассчитывает подписать соглашения до конца 2023 года.

Сегодня представители компании IKEA продолжают переговоры с потенциальными покупателями предприятий. Собственник с потенциальными покупателями договорились обеспечивать целостность всего процесса продажи, включая решение о неразглашении состава возможных покупателей, — подчеркнул Мантуров.

Вице-премьер напомнил, что для утверждения сделок IKEA необходимо получить согласие правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ, а также решение ФАС.

Ранее стало известно, что сделка по приобретению мебельной фабрики шведской компании IKEA в Новгородской области находится на завершающих стадиях. Предварительный срок завершения сделки — март 2023 года, сообщал глава региона Андрей Никитин. Окончательное решение остается за штаб-квартирой в Нидерландах.