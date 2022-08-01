Гражданам недружественных стран могут запретить усыновлять детей из России В Госдуму внесен законопроект о запрете усыновления детей из России гражданам недружественных стран

Фото: shutterstock.com

Группа депутатов Госдумы внесла законопроект о запрете усыновления сирот из России гражданам стран, которые входят в список недружественных, о чем сообщается на официальном сайте. Кроме этого, им нельзя будет оформить опекунство над российскими детьми.

Президент Российской Федерации неоднократно подчеркивал, что национальными интересами на долгосрочную перспективу являются сохранение и развитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей, а «образом будущего России» должна быть крепкая, благополучная семья. Передача ребенка-сироты на воспитание в семьи граждан иностранных государств, входящих в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень иностранных государств и территорий, совершающих недружественные действия в отношении Российской Федерации, очевидно, не отвечает национальным интересам нашей страны, — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По мнению авторов инициативы, страны коллективного Запада «подменяет понятия добра и зла, разрушает традиционные семейные устои и нравственные ценности», и именно поэтому усыновление их гражданами российских детей — «это удар по будущему нации».

В числе авторов инициативы значатся глава партии «ЛДПР» Леонид Слуцкий, зампред Госдумы Борис Чернышов, актер и депутат Дмитрий Певцов, глава комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина и первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

14 июля в Московскую область прилетели 108 детей-сирот из ДНР, однако им всем уже нашли приемных родителей в России, заявила детский омбудсмен Мария Львова-Белова и похвалила россиян за «самоотверженность» в вопросе усыновления маленьких граждан. Она уточнила, что дети отправятся в шесть разных регионов России, среди которых Москва и Подмосковье.