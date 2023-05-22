Госдума взялась за польских автомобильных перевозчиков В ГД внесли проект обращения о принятии мер к польским автомобильным перевозчикам

Фото: Aleksey Ivanov / Global Look Press

В Государственную Думу внесен проект обращения к правительству Российской Федерации относительно принятия мер в отношении польских автомобильных перевозчиков в связи с антироссийской политикой польских властей. Соответствующий документ размещен в электронной базе Государственной думы.

Согласно документу, 29 апреля 2023 года польскими властями был осуществлен захват здания школы при посольстве РФ в Варшаве, что является нарушением международного права.

В связи с этим депутаты Государственной думы предлагают внести соответствующие изменения, которые исключают выполнение перевозок польскими автомобильными перевозчиками на территории Российской Федерации. Это предусматривает запрет на перемещение их транспортных средств от государственной границы России до ближайших таможенных терминалов для перецепки прицепов или полуприцепов, а также запрет на перегрузку товаров на транспорт российских перевозчиков. Кроме того, предлагается исключить возможность заправки топливом транспортных средств польских автомобильных перевозчиков по российским розничным ценам, а установить для них стоимость топлива на уровне цен Европейского союза.

Совет Думы обсудил вопрос принятия мер против Польши, включая запрет на транзит фур через территорию России. Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что в случае запрета транзита фур Польше может быть нанесен значительный экономический ущерб, оцениваемый в размере около 8,5 миллиарда евро.

29 апреля сотрудники польской полиции и представители варшавской мэрии ворвались на территорию школы при посольстве России в Варшаве с целью ее захвата. Власти Польши дали сотрудникам школы время до 19:00, чтобы покинуть здание.

Представитель Кремля Дмитрий Песков 2 мая заявил, что такие действия властей не могут оставаться без последствий. До этого посольство России в Польше направило в МИД республики ноту протеста из-за захвата школы при российском посольстве в Варшаве.

В российском МИД действия Варшавы назвали «вопиющим нарушением» Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. В ведомстве пообещали жесткую реакцию в ответ.