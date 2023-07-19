В России ужесточили закон о защите гостайны Госдума ограничила право на выезд из России лиц с доступом к гостайне

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Госдума в третьем чтении одобрила поправки, ограничивающие право на допуск должностных лиц к гостайне, сообщается на сайте нижней палаты. Кроме того, закон запретит отказываться от оформления допуска к гостайне и разрешит президенту менять критерии доступа к ней. Вместе с тем документ запретит выезд за пределы страны парламентариям с доступом к сведениям, составляющим гостайну.

В закон вводится понятие «режим секретности» — совокупность требований, правил, организационных, технических и иных мер, направленных на защиту сведений, составляющих государственную тайну. Президента РФ сможет менять порядок допуска в периоды мобилизации или военного положения. При этом граждане, призванные на военную службу, будут не вправе отказаться от оформления допуска — он будет оформляться без их согласия, — сообщает пресс-служба Думы.

Другие обладатели доступа будут обязаны уведомлять о предстоящем выезде за границу органы ФСБ и СВР. В том числе доступ к этой информации не смогут получить граждане, чьи близкие проживают за границей, а также имеют гражданство или ВНЖ от иностранного государства.

14 июля 2022 года президент России Владимир Путин утвердил закон о наказании до семи лет лишения свободы за несогласованный выезд из России граждан, допущенных к государственной тайне. Этот нормативный акт дополняет Уголовный кодекс УК РФ статьей 283.2 «Нарушение требований по защите гостайны».