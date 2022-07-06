Госдума разрешила кабмину принимать особые меры во время спецопераций Госдума приняла закон об экономическом обеспечении спецопераций РФ за рубежом

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Депутаты Госдумы РФ приняли во втором и третьем чтении инициативу кабмина об экономическом обеспечении Вооруженных сил РФ при проведении спецопераций за рубежом, говорится на официальном сайте нижней палаты парламента. По новым правилам, юрлица будут не вправе отказываться от заключения ряда контрактов. Кроме того, правительство получит право разблокировать государственный резерв.

В соответствии с поправками для обеспечения проведения контртеррористических и иных операций Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов за рубежом правительство РФ может принимать решения о введении специальных мер в сфере экономики, — говорится в сообщении.

Уточняется, что юридические лица будут не вправе отказываться от заключения контрактов в рамках госзакупок или гособоронзаказа, если речь идет о товарах, работах или услугах, необходимых для успешного проведения военной операции за рубежом.

Также документ предусматривает правовое регулирование трудовых отношений в отдельных организациях. В частности, речь идет о переработках, работе в ночное время, в выходные и праздничные дни, а также о предоставлении отпусков.

Помимо этого, при введении специальных мер кабмин РФ получит право на временное расконсервирование мобилизационных мощностей и объектов, а также на использование материальных ценностей госрезерва.

Ранее днем лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе пленарного заседания в Госдуме настоял на мобилизации всех ресурсов и сил России, чтобы выполнить все задачи на Украине. Он подчеркнул, что поставит этот вопрос во время предстоящей встречи с президентом России Владимиром Путиным.