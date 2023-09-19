Госдума проголосовала за установление Дня воссоединения с новыми регионами

Фото: t.me/duma_gov_ru

Депутаты Госдумы проголосовали за установление Дня воссоединения России с новыми регионами, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Праздновать его будут 30 сентября.

Государственная дума на пленарном заседании 19 сентября приняла закон об установлении новой памятной даты — 30 сентября: Дня воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией, — сказано в пресс-релизе.

Автором инициативы выступил президент России Владимир Путин. В пояснительной записке к законопроекту подчеркивается, что вхождение четырех новых регионов в состав РФ «основано на исторической общности народов» и является «результатом волеизъявления миллионов людей».

Ранее журналистам американского издания Newsweek пришлось в срочном порядке менять название публикации, в котором ДНР, ЛНР, Херсонская область и Крым фактически признавались регионами России. Статья вышла под заголовком «Путин впервые более чем за год покидает Россию, заявил Кремль», хотя президент весной 2023 года посещал Донбасс и Херсонщину. После редактирования статья стала называться «Путин покидает Россию впервые после смерти Пригожина, заявили в Кремле».