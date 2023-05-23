Госдума приняла закон о признании недействительными ряда загранпаспортов Госдума приняла закон об основаниях признания недействительными российских загранпаспортов

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Госдума приняла в третьем чтении законопроект, закрепляющий основания для признания российских загранпаспортов недействительными. Речь идет, в частности, об утрате паспорта, изменении владельцем фамилии, имени, отчества, сведений о дате или месте рождения, об изменении пола и о смерти. Соответствующий документ опубликован в думской правовой базе.

Также основанием будет считаться непередача паспорта на хранение в уполномоченные органы гражданином, право которого на выезд из страны ограничено. Кроме того, недействительными будут считаться паспорта россиян, прекративших гражданство или оформивших документы на утерянных или похищенных бланках.

Законом также установлены правила изъятия паспорта и основания проведения проверки паспорта. Порядок передачи на хранение, приема, учета, хранения и возврата документа владельцу устанавливается правительством России.

Ранее адвокат Калой Ахильгов заявил, что в случае если гражданин России получил повестку в военкомат, он должен будет сдать загранпаспорт на хранение в миграционный отдел полиции. Юрист отметил, что по новым нормам, которые пока не приняты, против призывника начинают действовать ограничительные меры и тот не имеет права покидать страну. Загранпаспорт должен быть передан в миграционный отдел МВД в течение пяти дней, уточнил адвокат.