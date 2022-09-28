Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных и их семей

Фото: Mihail Tokmakov/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Госдуме во втором и третьем чтении приняли закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации, информация об этом появилась на сайте нижней палаты парламента. Согласно проекту, граждане смогут приостановить выплаты потребительских и ипотечных кредитов на срок, который не превышает время службы, либо сократить размер платежей. Право воспользоваться кредитными каникулами будет распространено на членов семей.

На пленарном заседании приняты во втором и третьем чтениях изменения, в соответствии с которыми призванные в рамках частичной мобилизации граждане, взявшие кредит до призыва на военную службу, смогут оформить кредитные каникулы. Также это право будет распространено на членов семей, включая супругов, а также на лиц, находящихся у них на иждивении, — указано на сайте.

Кроме того, в рамках законопроекта предусматривается полное или частичное прекращение денежных обязательство по кредитам в случае гибели или травмы военнообязанного. Те же самые условия касаются лиц, находящихся на иждивении военного. При этом правительство РФ вместе с Центробанком установит максимальный объем кредита для полного списания.

Ранее депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях поправки в Трудовой кодекс РФ, которыми предусматриваются дополнительные гарантии для работников, призванных на военную службу по мобилизации, сообщается на сайте палаты парламента. После демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился.