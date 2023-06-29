Госдума осудила власти Швеции за сожжение Корана в Курбан-байрам

Фото: Stefan JerrevÃ�ng/Keystone Press Agency/Global Look Press

Акция с сожжением Корана в Швеции

Депутаты Госдумы осудили власти Швеции за разрешение акции с сожжением Корана возле мечети в Стокгольме 28 июня, в первый день Курбан-байрама. Российские парламентарии по поручению спикера Вячеслава Володина приняли постановление «Об оскорблении чувств мусульман в Швеции», в котором выразили возмущение решением шведского руководства.

Власти Швеции дали разрешение, заведомо понимая, что будет совершено преступление, направленное на оскорбление чувств миллионов верующих во всем мире, разжигание межнациональной розни и ненависти, — говорится в заявлении нижней палаты парламента.

Народные избранники выразили солидарность с мусульманами всего мира и подчеркнули, что осквернение святынь не имеет ничего общего со свободой слова и вероисповедания, а также с принципами демократии. Депутаты Госдумы призвали власти Швеции принять меры по недопущению нарушений прав мусульман и оскорбления их религиозных чувств.

Ранее полиция Стокгольма разрешила провести в первый день Курбан-байрама акцию с сожжением Корана возле городской мечети. В правоохранительных органах сослались на постановление суда, который в апреле отменил запрет на демонстрации с сожжением священной книги мусульман.

Власти Марокко отозвали своего посла в Стокгольме на неопределенный срок. МИД североафриканской страны сообщил, что дипломата отозван для консультаций.