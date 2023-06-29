Марокко отозвало посла из Швеции из-за сожжения Корана в Стокгольме Марокко временно отозвало посла из Швеции из-за сожжения Корана в Стокгольме

Фото: Stefan Jerrevng/Keystone Press Agency/Global Look Pres

Правительство Марокко 28 июня отозвало посла в Стокгольме в знак протеста после сожжения в столице Швеции Корана, сообщило Министерство иностранных дел североафриканского королевства. Дипломат отозван для консультаций на неопределенный срок, сообщается на сайте ведомства.

По высочайшему указанию короля в Рабат был вызван поверенный в делах Швеции, для консультаций также был вызван посол в Стокгольме, — подчеркивается в сообщении.

При этом в Марокко вызвали в МИД поверенного в делах Швеции и выразили ему осуждение и неприятие этого «недопустимого действия». Шведскую акцию в африканской стране посчитали безответственным и враждебным актом, который проигнорировал «чувства более миллиарда мусульман» в священный период, совпавший с сезоном хаджа и праздника Курбан-байрам.

В Стокгольме 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика 28 июня вырвал страницы из Корана, вытер ими обувь, затем положил в книгу бекон и поджег ее.

Ранее сообщалось, что полиция Стокгольма разрешила провести акцию с сожжением Корана около городской мечети в первый день Курбан-байрама. В полиции сослались на постановление суда, отменившего введенный властями запрет на демонстрации с сожжением священной книги мусульман. При этом стокгольмская полиция вызвала подкрепление со всей страны, чтобы предотвратить беспорядки на акции.