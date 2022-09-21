Госдума: ограничений на право выезда резервистов не предусмотрено Депутат ГД Картаполов: допграничений на право выезда резервистов в связи с мобилизацией не предусмотрено

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Введение частичной мобилизации в России не подразумевает ограничение на передвижение по стране для тех, кто попал в призывные группы, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Депутат подчеркнул, что частичная мобилизация затрагивает лишь часть жителей страны, а не всех ее граждан, передает РИА Новости. Картаполов добавил, что подлежащие мобилизации могут передвигаться по территории страны, однако «до получения повестки лучше этого не делать».

Еще раз подчеркну, что у нас частичная мобилизация, она касается не всей страны, а части. Дополнительных ограничений, на мой взгляд, никаких вводиться не будет, — заявил Картаполов.

Картаполов также рассказал, что в РФ сформируют новые военные части и соединения для охраны государственной границы. Он добавил, что выпускников военных кафедр могут призвать на службу в рамках частичной мобилизации, если их военно-учетные специальности будут востребованы.

Президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Соответствующий указ уже подписан, мобилизационные мероприятия начнутся в этот же день. По его словам, перед отправкой в части призванные на военную службу будут проходить дополнительную военную подготовку. Мобилизованные лица, участвующие в спецоперации, получат выплаты и статус военнослужащих, проходящих службу по контракту.