Голикова рассказала о преференциях для мобилизованных Голикова: мобилизованные работники смогут досрочно выйти на пенсию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Татьяна Голикова

Вице-премьер России Татьяна Голикова во время совещания с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявила, что мобилизованные работники будут иметь право досрочно выйти на пенсию, поскольку они получают статус военнослужащих и им будут предоставляться все гарантии, которые имеют контрактники, передает ТАСС. По ее словам, кроме общего страхового стажа по действующему законодательству предусмотрен специальный стаж работы, дающий право досрочно выйти на пенсию.

Работники, призванные по мобилизации, получают статус военнослужащих, и в связи с этим им предоставляются все гарантии, которые имеют военнослужащие по контракту. Период прохождения военной службы, а также другой приравненной к ней службы включается в страховой стаж для назначения страховой пенсии по старости, — сказала Голикова.

Она подчеркнула, что все выплаты призванному по мобилизации работнику должны быть сделаны работодателем к моменту приостановки трудового договора.

Ранее в правительстве России пояснили, что альтернативная гражданская служба (АГС) в условиях частичной мобилизации не предусмотрена, а минимальное и максимальное время пребывания мобилизованных в зоне проведения спецоперации на Украине не установлено, оно будет зависеть от обстановки.