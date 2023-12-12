Главы новых регионов России вошли в состав Госсовета Путин подписал указ о включении глав новых регионов РФ в состав Госсовета

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Президент РФ Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ о включении глав новых регионов РФ в состав Государственного совета, сообщается на официальном портале нормативно-правовой информации. В список членов совета вошли глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, а также губернаторы Херсонской и Запорожской областей Владимир Сальдо и Евгений Балицкий.

Всего в новый список вошли десять человек. В частности, в состав Госсовета был включен глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин, губернатор Омской области Виталий Хоценко, губернатор Смоленской области Василий Анохин и глава Красноярского края Михаил Котюков. Кроме того, своим указом Путин внес изменения в наименования должностей некоторых действующих членов Госсовета РФ.

Помимо включения новых лиц в состав Госсовета, глава государства исключил из него ряд политиков. В частности, из состава Госсовета был исключен бывший губернатор Смоленской области Алексей Островский и бывший глава Красноярского края Александр Усс. Указ официально вступил в силу с момента его подписания.

Ранее Путин подписал указ о штрафах за нарушения при работе с биометрическими данными. Согласно тексту нового закона, максимальная сумма штрафа за нарушения составит 1 млн рублей. Соответствующие изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях.