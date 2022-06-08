«Главное — капуста»: Рогозин рассказал, зачем Японии Курилы Глава Роскосмоса Рогозин рассказал, что Курильские острова нужны Японии из-за морской капусты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Рогозин

Южно-Курильские острова нужны японцам не из-за водной фауны, а из-за морской капусты, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своем Telegram-канале. При этом он добавил, что поддержав враждебную риторику Запада, «Япония осталась без драгоценной капусты».

Главное — не рыба, главное — капуста. Примерно так японские парламентарии объясняли мне, зачем Японии необходимы наши Южно-Курильские острова. Мол, вокруг островов растет столь важная для японского организма морская капуста, — написал Рогозин.

Он отметил, что на Сахалине полностью поддержали запрет на промысел для японских рыбаков у южных Курил из-за враждебной политики Токио.

Ранее Россия приостановила действие соглашения с правительством Японии о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов от 1998 года. Представитель МИД РФ Мария Захарова, что японская сторона прекратила выплаты, полагающиеся по соглашению, а также затягивает с подписанием ежегодного документа о безвозмездной технической помощи Сахалинской области.