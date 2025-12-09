ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 11:22

Глава ВМФ России раскрыл, как обеспечивается боеготовность ядерных сил

Глава ВМФ РФ: боеготовность ядерных сил обеспечивается современным вооружением

Александр Моисеев Александр Моисеев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Боеготовность ядерных сил России обеспечивается беспрецедентным уровнем современности вооружений, заявил на форуме «Арктика: настоящее и будущее» главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев. Он подчеркнул, что компоненты ядерной триады нужны как средства сдерживания и гарант стабильности в мире, передает ТАСС.

Высокая боевая готовность стратегических ядерных сил обеспечивается беспрецедентным уровнем современности, доведенным до 100%, — сказал Моисеев.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерный щит России подтвердил свою надежность. Также, по словам главы государства, ядерные силы страны находятся на самом высоком уровне боеготовности на мировой арене.

До этого издание Military Watch Magazine сообщило, что российские ядерные силы достигли полного паритета с коллективными возможностями стран НАТО. Специалисты полагают, что РФ использует свое ядерное оружие как сдерживающий фактор против дальнейшей эскалации военных действий со стороны Запада. В публикации отмечается, что 22 октября атомная подводная лодка «Брянск» успешно выполнила пуск баллистической ракеты Р-29РМУ2 «Синева» в ходе учений.

Россия
ВМФ РФ
ядерные вооружения
Арктика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Европе рассказали, какие слова Зеленского могут сорвать мирный план США
Премьером Чехии официально стал лидер оппозиции
Трамп разморозил продажу мощных чипов Китаю
Сначала цветы, а потом перелом носа: боец ММА отправил жену в нокаут
Путин снял Баздникина с должности посла в Северной Македонии
На Западе прогнозируют выход США из НАТО и сближение с Россией
Житель Саратова оформил кредитку на родственника и перевел деньги себе
Украине предрекли скорый крах при связанном с Трампом условии
Риелторов хотят обязать страховать ответственность на полмиллиона рублей
Зеленский прибыл в Рим
В ГД объяснили обнуление налога на выплаты работникам при рождении ребенка
Подросток вышел из дома и бесследно исчез в Челябинской области
Главнокомандующий ВМФ России оценил возможность конфликтов в Арктике
Один шаг Путина потряс сразу несколько стран Запада
Муфтии призвали мусульман отказаться от намазов в толпе
Пленум ВС отменил постановление об Европейской конвенции по правам человека
Депутата Госдумы захотели отправить за решетку в одной стране
В Гатчине мужчина схватил школьника за горло и попытался увести в подъезд
Офтальмолог назвала тревожные причины «мушек» перед глазами
Злоумышленники незаконно продали лекарства на сумму более 200 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно
Общество

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.