Глава ВМФ России раскрыл, как обеспечивается боеготовность ядерных сил

Боеготовность ядерных сил России обеспечивается беспрецедентным уровнем современности вооружений, заявил на форуме «Арктика: настоящее и будущее» главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев. Он подчеркнул, что компоненты ядерной триады нужны как средства сдерживания и гарант стабильности в мире, передает ТАСС.

Высокая боевая готовность стратегических ядерных сил обеспечивается беспрецедентным уровнем современности, доведенным до 100%, — сказал Моисеев.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что ядерный щит России подтвердил свою надежность. Также, по словам главы государства, ядерные силы страны находятся на самом высоком уровне боеготовности на мировой арене.

До этого издание Military Watch Magazine сообщило, что российские ядерные силы достигли полного паритета с коллективными возможностями стран НАТО. Специалисты полагают, что РФ использует свое ядерное оружие как сдерживающий фактор против дальнейшей эскалации военных действий со стороны Запада. В публикации отмечается, что 22 октября атомная подводная лодка «Брянск» успешно выполнила пуск баллистической ракеты Р-29РМУ2 «Синева» в ходе учений.