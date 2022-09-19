Патрушев: Россия и Китай хотят справедливости в мире Патрушев заявил, что Москва и Пекин выступают за суверенное развитие стран

Фото: shutterstock.com

Москва и Пекин выступают за создание более справедливого миропорядка и свободное, суверенное развитие стран, заявил на российско-китайских консультациях секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По его словам, которые приводит ТАСС, этому противостоят политические элиты коллективного Запада, стремящиеся навязать псевдоценности в ущерб интересам народов мира

Мы совместно выступаем за построение более справедливого миропорядка, приветствуем рост числа стран, выбирающих путь свободного, суверенного развития с опорой на свою самобытность и традиции, — указал он.

Также Патрушев отметил, что регулярное общение России и Китая способствует укреплению внешнеполитической координации обеих стран, значение которой неизменно возрастает в современных условиях. Приоритетом в российско-китайских отношениях становится укрепление стратегической связки РФ и КНР.

Ранее колумнист американского журнала The National Interest Крис Осборн заявил, что развитие военного сотрудничества России и Китая представляет угрозу для США. Так он отреагировал на совместные военные учения двух стран «Восток — 2022». Осборн отметил, что если это сотрудничество достигнет максимального потенциала, то оно вызовет беспрецедентный уровень беспокойства в Пентагоне.

России и Китаю следует объединиться для устранения господства доллара США на энергетическом рынке, написала ранее китайская газета Global Times. Данное решение позволит противостоять ужесточению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, которая наносит ущерб мировой экономике.

Автор материала отмечает, что страны должны отказаться от влияния доллара и перейти на расчеты в других валютах. Для этой цели необходимо ослабить влияние доллара с помощью поставок энергоресурсов, где расчет будет производиться в нацвалютах.