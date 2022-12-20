Глава Роскосмоса поблагодарил астронавтов США за помощь с «Союзом МС-22»

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Американские коллеги российских космонавтов на МКС протянули им руку помощи в ситуации с кораблем «Союз МС-22», у которого поврежден радиатор внешней системы терморегулирования, сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов во время общения с российским экипажем станции. Как он заявил во время переговоров, трансляцию которых ведет NASA, экипаж МКС подает всему миру пример того, как надо работать вместе в самых непростых ситуациях, и у него следует поучиться в том числе и политикам во всем мире.

Передайте привет всему американскому коллективу, они проявили себя в этой ситуации достойно, протянули руку помощи. Но я надеюсь, что мы и сами справимся, — сказал Борисов.

О разгерметизации на «Союзе МС-22», который пристыкован к МКС, стало известно из переговоров экипажа с наземными службами. Из-за нее перенесен выход в открытый космос россиян Сергея Прокопьева и Дмитрия Петелина, который должен был начаться в 05:20 мск 15 декабря. Также сообщалось, что на борту корабля еще до открытия выходного люка сработала сигнализация.

В NASA заявили, что обнаруженная разгерметизация системы охлаждения «Союза МС-22» ничем не угрожает экипажу Международной космической станции. Впоследствии специалисты Роскосмоса установили точное место повреждения приборно-агрегатного отсека «Союза МС-22»: уточнялось, что повреждение находится на радиаторе системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи. Место удалось обнаружить благодаря фото и видео, присланных экипажем МКС.