Глава Роскосмоса Борисов рассказал, от чего зависит выход России из МКС Глава Роскосмоса Борисов: сроки выхода РФ из проекта МКС зависят в том числе от состояния станции

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Юрий Борисов

Россия начнет процесс выхода из проекта Международной космической станции после 2024 года, однако это займет некоторое время, сообщил в эфире «России 24» гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов. По его словам, сроки полного выхода зависят от многих факторов, включая работоспособность самой станции.

Мы просто сказали, что после 2024 года мы начинаем процесс выхода. Будет ли это в середине 2024 года или в 2025 году — все это зависит на самом деле в том числе от состояния, работоспособности самой МКС, — сказал Борисов.

Накануне Борисов доложил президенту России Владимиру Путину, что госкорпорация планирует уйти из проекта МКС уже после 2024 года, и отметил, что в рамках международного сотрудничества на МКС все обязательства перед иностранными партнерами будут выполнены. Он добавил, что основным приоритетом в пилотируемой космонавтике будет создание российской орбитальной станции и дальнейшее обеспечение отечественной экономики необходимыми космическими услугами.

Между тем агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило, что Россия уведомила NASA о намерении оставаться на МКС примерно до 2028 года. Это на четыре года больше, чем было указано в официальном заявлении Роскосмоса.