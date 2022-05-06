Глава полпредства Бурятии при президенте РФ поможет восстанавливать ДНР

Игорь Зураев / Фото egov-buryatia.ru

Глава полномочного представительства Бурятии при президенте РФ Игорь Зураев собрался принять участие в восстановлении ДНР и ЛНР, сообщает «МК в Бурятии». Также, по данным источника издания, в командировку готов отправиться ещё один зампред правительства Бурятии Иван Альхеев.

В правительстве Бурятии разрабатывают проект постановления, по которому в случае гибели командированного из региона члены его семьи должны будут получить из бюджета 5 млн рублей в равных долях.

Предусмотрены единовременные выплаты и для должностных лиц, получивших в входе выполнения задач по обеспечению жизнедеятельности и восстановлению инфраструктуры ДНР и ЛНР травмы, ранения или контузии. Сумма может составить 3 млн рублей, — сообщает издание.

5 мая в Донбассе побывали первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, о чём рассказал глава ДНР Денис Пушилин. Российские политики приехали в Мариуполь, где присутствовали на открытии памятника бабушке со Знаменем Победы, осмотрели морской порт и завод им. Ильича. Посетили Волноваху и посёлок Донское. Там начал работу химико-металлургический завод.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране уже требуется минимум $600 млрд на её восстановление. Цифра приблизительная, отметил он.