Глава Республики Крым Сергей Аксёнов ответил на угрозы руководителя украинской разведки Кирилла Буданова о планах «зайти» на территорию полуострова. В своем Telegram-канале он уточнил, что в случае развития подобного сценария военные ВСУ отправятся в камеры следственных изоляторов. Ранее Буданов сообщил, что украинская армия намерена «зайти на территорию Крыма» до конца этого года.
В Ростов и Таганрог уже зашли — в камеры СИЗО. И в Крым пусть заходят — место найдется, —заявил Аксёнов.
Он добавил, что ранее угрозы ввода войск со стороны Украины уже поступали, однако на практике ВСУ утратили контроль над территориями Крыма, Донбасса и Запорожья.
Так что пусть мечтают дальше, — заключил Аксёнов.
Ранее американский военный эксперт Майкл Пек заявил, что вторжение украинской армии в Россию станет катастрофой для Украины. По его мнению, ВСУ для подобного наступления не хватит ни людей, ни вооружения. Пек добавил, что Россия слишком большая страна с мощной военной инфраструктурой, и ограниченное вторжение не принесёт результата.