Глава Крыма пригласил украинских солдат в тюремные камеры Глава Крыма Аксёнов ответил на угрозы Киева о планах зайти в Крым

Фото Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов ответил на угрозы руководителя украинской разведки Кирилла Буданова о планах «зайти» на территорию полуострова. В своем Telegram-канале он уточнил, что в случае развития подобного сценария военные ВСУ отправятся в камеры следственных изоляторов. Ранее Буданов сообщил, что украинская армия намерена «зайти на территорию Крыма» до конца этого года.

В Ростов и Таганрог уже зашли — в камеры СИЗО. И в Крым пусть заходят — место найдется, —заявил Аксёнов.

Он добавил, что ранее угрозы ввода войск со стороны Украины уже поступали, однако на практике ВСУ утратили контроль над территориями Крыма, Донбасса и Запорожья.

Так что пусть мечтают дальше, — заключил Аксёнов.

Ранее американский военный эксперт Майкл Пек заявил, что вторжение украинской армии в Россию станет катастрофой для Украины. По его мнению, ВСУ для подобного наступления не хватит ни людей, ни вооружения. Пек добавил, что Россия слишком большая страна с мощной военной инфраструктурой, и ограниченное вторжение не принесёт результата.