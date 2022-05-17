Военный эксперт рассказал, чем грозит вторжение ВСУ в Россию Военный эксперт Пек: вторжение ВСУ в Россию станет катастрофой для Украины

Вооружённые силы Российской Федерации / Фото Ministry of Defense of Ukraine/flickr.com

Вторжение украинской армии в Россию станет катастрофой для Украины, заявил американский военный эксперт Майкл Пек. По его мнению, ВСУ для подобного наступления не хватит ни людей, ни вооружения, передаёт «ПолитРоссия».

Продвижение в Россию, скорее всего, будет огромной ошибкой. <...> По мнению ряда западных военных экспертов, нападение на российскую территорию стало бы катастрофой для Украины, — сказал Пек.

Он добавил, что Россия слишком большая страна с мощной военной инфраструктурой и ограниченное вторжение не принесёт результата. К тому же тогда Киев потеряет поддержку Запада, считает Пек.

5 мая советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович пригрозил началом контрнаступления ВСУ против России «в конце июня — начале июля». Он подчеркнул, что для этого важно переобучить солдат ВСУ, а необходимое вооружение Запада поступит не ранее второй половины июня.

17 мая со стороны Украины, по словам губернатора Курской области Романа Старовойта, было обстреляно из крупнокалиберного оружия село Алексеевка в Глушковском районе. Был нанесён ущерб нескольким жилым домам и школе, пострадавших не зафиксировано. Губернатор также опубликовал фотографии последствий атаки.