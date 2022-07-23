Генпрокурор предложил создать сайт с информацией о всех льготах в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный прокурор России Игорь Краснов предложил создать единый информационный ресурс, в котором будет собрана вся информация о льготах и других видах госпомощи гражданам РФ. Представители ведомства, руководствуясь соображениями из личного опыта, рассказали, что зачастую россияне даже не подозревают о том, какие федеральные и региональные механизмы матпомощи для них предусмотрены.

Практика прокурорского надзора свидетельствует о недостаточной осведомленности граждан о предусмотренных для них федеральных и региональных льготах, механизмах материальной и иной поддержки вследствие размещения соответствующих данных в разрозненных информационных источниках, — сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

По мнению сотрудников ведомства, реализация данной инициативы оптимизирует взаимодействие государства с россиянами, повысит уровень правовой грамотности и благополучия населения.

Ранее директор по развитию АО «НПФ Эволюция» Дмитрий Ключник рассказал, что для получения страховой пенсии по старости женщинам, как и мужчинам, необходимо накопить минимальный стаж от 12 лет (с 2024 года — от 15 лет) и количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) не менее 21 (с 2025 года — 30). Также для этого необходимо достижение пенсионного возраста (56,5 года, с 2028 года — 60 лет).