«Пожинаем плоды»: генерал Соболев о провале реформ в ВС РФ в 2008 году Генерал Соболев: армия РФ должна отразить любую агрессию без применения ядерного оружия

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Вооруженные Силы России должны быть способны отразить агрессию любого противника, включая НАТО, однако сейчас следует восстанавливать армию до уровня, когда она будет способна решать любые задачи, заявил РБК член комитета Госдумы по обороне генерал Виктор Соболев. По его словам, реформы, которые проводились в 2008 году, не подготовили армию к текущему конфликту.

Соболев пояснил, что в России создавалась мобильная и компактная армия, способная воевать с вооруженными отрядами боевиков, так как считалось, что серьезных геополитических противников у страны нет, однако такое решение было ошибочным.

Вот сейчас мы эти плоды пожинаем, — заключил Соболев.

Ранее Соболев заявил, что опасается прямого боестолкновения с Польшей, так как это может привести к глобальному военному конфликту. Его слова вызвали критику главы Чечни Рамзана Кадырова, который сообщил, что России не стоит бояться третьей мировой войны, а необходимо продолжать защищать интересы российского народа. Также Кадыров предложил «сдаться полякам» тем, кто готовится к проигрышу на Украине.