ГД приняла закон о праве мобилизованных вернуться на прежнее место работы

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Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий преимущественное право поступления на работу к прежнему работодателю со стороны мобилизованных по окончании военной службы, сообщает «Интерфакс». Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что законодательная норма распространяется на трудовые правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

В законодательство вносится норма, согласно которой за мобилизованными сохраняется преимущественное право поступления на работу в ранее занимаемой должности или на другую вакантную должность, соответствующую квалификации работника, — заявил Володин.

По закону преимущественное право возврата на рабочее место будет действовать в течение трех месяцев после окончания прохождения военной службы по контракту или по договору о добровольном выполнении задач ВС РФ. В случае отсутствия вакансии по ранее занимаемой должности граждане могут получить право поступления на другую вакантную должность, которая соответствует квалификации работника.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал ко второму чтению поправку, в соответствии с которой банки будут приостанавливать взыскание долгов с участников военной операции на Украине. Основанием для этого будет служить заявление самого должника.