«Не говорите потом, что не предупреждали»: Гаврилов пригрозил США и НАТО Гаврилов: Москва готова к жесткому ответу, если Киеву передадут оружие для ударов по России

Фото: МО РФ

Российская сторона готова к жестким ответным действиям, если США и страны-члены НАТО передадут Киеву вооружения для нанесения ударов по ее городам, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее указал, что любые грузы с оружием, передаваемые Украине, станут законной целью для России.

Если Вашингтон и страны НАТО поставят Киеву вооружение для нанесения ударов вглубь России по мирным городам и попыток захвата наших конституционно закрепленных территорий, это вынудит Москву предпринять жесткие ответные действия. Не говорите потом, что мы вас не предупреждали, — сказал он.

Ранее высокопоставленный представитель Пентагона заявил, что союзники Киева не должны снижать темпы поставок вооружений на Украину. По его словам, Вашингтон не станет останавливать эти поставки. Обстановку на линии соприкосновения на Украине он назвал «подвижной», добавив, что США в такой ситуации также будут как можно более оперативно «тренировать и вооружать» украинцев.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявил, что Россия привыкла бороться до конца, поэтому необходимо продолжать вооружать Украину. При этом он подчеркнул, что ЕС не является стороной украинского конфликта и не собирается становиться его участником.