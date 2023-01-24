В Пентагоне заявили о намерении сохранить темп поставок оружия Киеву Представитель Пентагона: США с союзниками должны сохранить темпы поставок оружия Киеву

Фото: Tech. Sgt. Patrick Evenson/Keystone Press Agency/Global Look Press

Союзники Украины не должны снижать темпы поставок вооружений на Украину, заявил высокопоставленный представитель Пентагона. По его словам, которые приводит РИА Новости, в настоящее время это является важным.

Россия стремится к перегруппировке, пополнению рядов и перевооружению. Сейчас неподходящий момент для замедления, когда речь идет о поддержке обороны Украины, — подчеркнул представитель Минобороны США.

По его словам, Вашингтон не станет останавливать поставки оружия Киеву. Обстановку на линии соприкосновения на Украине он назвал «подвижной», добавив, что США в такой ситуации также будут как можно более оперативно «тренировать и вооружать» украинцев.

Представитель Пентагона также указал на то, что планирование операций в зоне конфликта осуществляет украинское командование. Именно в Киеве решают, когда и как проводить контроперации, рассказал он.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Россия привыкла бороться до конца, поэтому необходимо продолжать вооружать Украину. По словам Борреля, Евросоюз до последнего момента пытался избежать прямого столкновения, призывая решить все вопросы путем переговоров.