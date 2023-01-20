Боррель призвал вооружать Украину, напомнив о победах России над Гитлером Боррель напомнил победы России над Наполеоном и Гитлером и призвал вооружать Украину

Фото: Wickman/Global Look Press

Солдаты Красной Армии позируют на танке перед Бранденбургскими воротами в Берлине

Россия привыкла бороться до конца, поэтому необходимо продолжать вооружать Украину, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на церемонии вручения ему премии форума «Новая экономика» в Мадриде, передает РИА Новости. В этом связи он напомнил о разгроме Наполеона и Гитлера, которые почти выиграли свои войны с Россией.

Россия – большая страна, она привыкла бороться до конца, она привыкла почти проигрывать, а затем восстанавливать все. Она сделала это с Наполеоном, она сделала это с Гитлером. Было бы абсурдно думать, что Россия проиграла войну или что ее военные некомпетентны… Поэтому именно сейчас необходимо продолжать вооружать Украину, — сказал Боррель.

По словам Борреля, Евросоюз не является стороной конфликта, который начался еще в 2014 году, и не хочет становиться его участником. При этом он заявил, что ЕС до последнего момента пытался избежать прямого столкновения, призывая решить все вопросы путем переговоров.

Ранее сегодня Боррель сообщил, что Евросоюз и страны — члены сообщества совместно уже выделили военную помощь Украине на €10 млрд. В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Киеву приближают окончание конфликта и способствуют усилению переговорных позиций Украины.