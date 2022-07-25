ФСБ сорвала угон российских истребителей на Украине ФСБ пресекла курируемую НАТО операцию разведки Украины по угону самолетов ВКС России

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ФСБ России предотвратила операцию военной разведки Украины по угону самолетов ВКС России, курируемую спецслужбами НАТО, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ. В частности, украинские спецслужбы, действуя от имени руководства страны, попытались завербовать российских летчиков, чтобы те перегнали свои самолеты на подконтрольные ВСУ аэродромы. За это им предлагали денежный гонорар до $2 млн и гражданство одной из стран Евросоюза.

Федеральной службой безопасности вскрыта и пресечена курируемая спецслужбами НАТО операция Главного управления разведки Министерства обороны Украины по угону боевых самолетов ВКС России, — отметили в ЦОС.

В ведомстве подчеркнули, что основную поддержку украинской военной разведке оказывали британские спецслужбы.

Контрразведка ФСБ успешно пресекла попытки вербовки российских летчиков, получив при этом данные военных объектов ВСУ, по которым впоследствии нанесли удары. Украинская разведка, готовя угон российского военного самолета, сама раскрыла перед Россией схемы расположения средств ПВО и аэродромов Украины.

Накануне сотрудники ФСБ РФ задержали 35-летнего петербуржца в Крыму, который захотел вступить в ряды украинской армии. В ведомстве уточнили, что житель культурной столицы намеревался участвовать в диверсионных операциях против Вооруженных сил России.