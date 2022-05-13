«Фашистское заявление»: Яровая о призыве искоренить «русский мир» Яровая назвала фашистским призыв польского премьера искоренить «русский мир»

Матеуш Моравецкий / Фото Zbigniew Meissner/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала фашистским призыв премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого искоренить так называемый русский мир. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» она призвала осуждать и пресекать ненависть к любым народам.

Фашистское по сути заявление премьер-министра Польши — это не только его личный позор, его предательство памяти тысяч поляков, истреблённых Гитлером и Бандерой, а также тысяч поляков, спасённых советским солдатом. Это преступление, — отметила Яровая.

По её словам, градус русофобии «зашкалил все барометры», давно стал грубейшим нарушением Всеобщей декларации прав человека, а русофобская риторика превратилась в «преступный билль экстремизма».

Ненависть к любым народам должна осуждаться и пресекаться как экстремизм, как международное преступление против мира и человечности, а тем более такие призывы к ненависти в исполнении высокого должностного лица, — подчеркнула вице-спикер.

Ранее глава польского правительства назвал «русский мир» раковой опухолью, представляющей смертельную угрозу для всей Европы. Он заявил, что эта «чудовищная идеология» должна быть искоренена полностью.