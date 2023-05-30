ФАС оштрафовала Сбербанк за рекламу ФАС оштрафовала Сбербанк на 600 тысяч рублей за рекламу про кредит со ставкой 4,9%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала рекламу кредита Сбербанка ненадлежащей и наложила на компанию штраф в 600 тысяч рублей, сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что в рекламе кредитной организации крупным шрифтом указывалась «привлекательная для потребителя информация» о процентной ставке по кредиту от 4,9%, но условия для получения пониженной процентной ставки по кредиту указывались мелким шрифтом, что вводило потребителей в заблуждение.

Комиссия ФАС России признала рекламу кредита ненадлежащей. Антимонопольное ведомство выдало банку предписание о прекращении нарушения закона о рекламе. В отношении организации также было возбуждено дело об административном правонарушении. По итогам рассмотрения служба оштрафовала банк на 600 тысяч рублей в соответствии с КоАП РФ, — говорится в сообщении.

Мировой суд в Москве ранее оштрафовал компанию Google на три млн рублей за отказ удалить с YouTube ролики с пропагандой ЛГБТ. Поводом для разбирательства стали видео блогера Карена Шаиняна о воспитании детей в однополых семьях и издания «Грани.ру» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) о жизни представителей ЛГБТ-сообществ в Санкт-Петербурге.