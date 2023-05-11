Google заплатит миллионы рублей за пропаганду ЛГБТ Google оштрафовали на 3 млн рублей за отказ удалить информацию с пропагандой ЛГБТ

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Мировой суд в Москве оштрафовал компанию Google на 3 млн рублей за отказ удалить с YouTube ролики с пропагандой ЛГБТ, сообщает ТАСС. Поводом для разбирательства стали видео блогера Карена Шаиняна о воспитании детей в однополых семьях и издания «Грани.ру» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) о жизни представителей ЛГБТ-сообществ в Санкт-Петербурге.

Признать компанию Google виновной в нарушении ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление владельцем сайта информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством РФ), назначить наказание в виде штрафа в размере 3 млн рублей, — заявил судья.

Ранее Роскомнадзор установил на ближайшие шесть лет критерии, по которым будет определяться пропаганда нетрадиционных отношений. Под эту категорию подпадает распространение информации о социальной равноценности однополых и традиционных отношений, формирование положительного образа человека с нетрадиционной ориентацией, а также побуждения к отказу от негативного отношения к ЛГБТ.