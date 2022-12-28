«Это совсем не прозрение»: Лавров о словах Меркель о Минских соглашениях Лавров не увязал слова Меркель о Минских соглашениях с новой волной русофобии

Глава российского МИД Сергей Лавров не связал с русофобией слова экс-канцлера Германии Ангелы Меркель о Минских соглашениях. Министр отметил, что за несколько лет до завершения своего канцлерства Меркель заявила российскому президенту Владимиру Путину, что на самом деле Москва «решает все» в Донбассе и должна по этому поводу связываться с Киевом. Об этом Лавров сообщил в интервью программе «Большая игра» на Первом канале.

Владимир Путин, по словам Лаврова, постоянно привлекал внимание Меркель к необходимости решения вопросов особого статуса между Киевом. Донецком и Луганском.

Так что это совсем не прозрение и совсем не желание в последний момент не отстать от поезда, который набирает русофобские темпы. Это было глубоко укоренено, — сказал министр иностранных дел.

Лавров отметил, что война против России была объявлена достаточно давно — после того, как состоялся «оркестрированный США и поддержанный ЕС» госпереворот на Украине. А также после того, как Минские соглашения никто и не собирался выполнять, что было подтверждено словами Меркель.

Ангела Меркель занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год. Не так давно она заявила в интервью еженедельнику Die Zeit, что Минские соглашения были попыткой дать Украине время нарастить мощь. Также она добавила, что считала ошибочным вступление Украины и Грузии в НАТО, которое обсуждалось в 2008 году.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты долгое время водили за нос Россию Минскими соглашениями. По его словам, у России не оставалось другого выбора, кроме как начать спецоперацию на Украине.