В ГД заявили о «пересечении последних линий» Украиной после атаки на Кремль В Госдуме заявили о «пересечении последних линий» Украиной после атаки на Кремль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Атака беспилотников ВСУ на Кремль может перевести противостояние Украины и России из состояния спецоперации в состояние войны, заявил в разговоре с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Этот инцидент Соболев назвал прямым вызовом по отношению к России.

По моему глубокому убеждению, ударив по Кремлю, украинские фашисты пересекли все возможные и невозможные линии, чтобы перевести конфликт из состояния специальной военной операции в состояние войны. Это уже не провокация даже, это прямой вызов, — заявил Соболев.

В ночь на 3 мая на Кремль была совершена атака двумя беспилотниками. Президент России Владимир Путин при атаке БПЛА на Кремль не пострадал, поскольку его не было в Кремле. Президент продолжает работать в прежнем режиме. Кроме того, Путин по-прежнему намерен посетить праздничный парад ко Дню победы на Красной площади 9 мая.

Ранее военный политолог и директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса МВД Олег Иванников заявлял, что Украина приобрела или получила бесплатно большое количество боевых летательных аппаратов и может использовать их против территории России. Он считает, что одной из главных целей для ВСУ может стать парад Победы в Москве.