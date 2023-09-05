«Это недопустимо»: депутат ГД о школьных поборах Депутат ГД Бессараб назвала недопустимыми школьные поборы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Школьные поборы в российских учебных заведения незаконны и недопустимы, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с Lenta.ru она уточнила, что подобные ситуации в последние годы стали происходить гораздо реже, но в некоторых школах до сих пор собирают деньги на замену штор или ремонт через родительские комитеты.

Несмотря на все запреты, поборы до сих пор существуют. Они не в такой степени, как были лет пять-шесть назад, но вместе с тем еще до конца себя не изжили. Школы умудряются через родительские комитеты собирать деньги на замену штор, на небольшой ремонт и так далее. Это недопустимо, — высказалась парламентарий.

По словам Бессараб, допустимы только сборы денег на организацию различных мероприятий. В качестве пример депутат привела празднование выпускных. Парламентарий уточнила, что собирать средства на такие цели родителями логично.

Адвокат Евгений Одоев ранее объяснил, что школы в России должны быть полностью обеспечены всем необходимым для организации учебного процесса, так как получают на это соответствующее финансирование. В связи с этим, отмечает он, поборы, или всевозможные сборы с принуждением, всегда будут незаконными.