«Элитка»: Слуцкий высказался об участниках «голой» вечеринки Ивлеевой Кандидат в президенты Слуцкий раскритиковал участников «голой» вечеринки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Леонид Слуцкий

Кандидат в президенты от ЛДПР Леонид Слуцкий в ходе открытия пленарного заседания в Государственной Думе высказался об участниках «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. Политик назвал их «элиткой», пишет «Радио 1».

Как уточнил Слуцкий, речь идет в том числе о тех деятелях культуры, которые уехали из страны или посещают подобные мероприятия. По его словам, такие артисты считают допустимым соревноваться, «у кого лучше новогодняя елка».

Речь идет о тех деятелях культуры которые уехали из страны и ходят на голые вечеринки, которые считают, что можно соревноваться, у кого лучше новогодняя елка: за миллион, два или пять миллионов рублей, — высказался председатель партии ЛДПР.

Депутат Дмитрий Кузнецов до этого отметил, что вся ситуация, связанная с «голой» вечеринкой, нездоровая и является показателем глубинных проблем в обществе. По словам депутата, многие из артистов уже «встали на путь прощения и искупления» и выразили готовность поехать выступать перед бойцами на СВО. Он считает это правильным.

Президент России Владимир Путин ранее впервые прокомментировал «голую» вечеринку, обсуждая на встрече с главами муниципалитетов вопросы, связанные с участниками спецоперации на Украине. По его словам, правильными жизненными ценностями обладают прежде всего участники СВО, а не полураздетые веселящиеся звезды.