Путин сравнил бойцов СВО и «прыгающих без штанов» звезд шоу-бизнеса Путин: бойцы СВО имеют более правильные приоритеты, нежели звезды шоу-бизнеса

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал «голую» вечеринку Насти Ивлеевой, обсуждая на встрече с главами муниципалитетов вопросы, связанные с участниками спецоперации на Украине. По его словам, которые приводит ТАСС, правильными жизненными ценностями обладают прежде всего участники СВО, а не полураздетые веселящиеся звезды.

Надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны СВО. Люди, которые решаются пойти туда, проходят это горнило, очень многие жизненные приоритеты выстраиваются по-другому. Тут уже не будешь без штанов на каком-то мероприятии прыгать, — заявил президент.

Ранее стало известно, что клуб «Мутабор», где проводилась скандальная вечеринка Ивлеевой, был закрыт на 90 суток. Владельцев клуба ООО «АРТ ЦЕНТР» признали виновными в нарушении социальных норм, поскольку, согласно результатам экспертизы, на «голой» вечеринке присутствовал «больной инфекционным заболеванием». Кроме того, специалисты Роспотребнадзора нашли в клубе «отсутствие термометров в складских помещениях, где хранится пиво, трещины и сколы на стенах, а также следы жизнедеятельности грызунов».