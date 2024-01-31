Названо примерное число кандидатов на выборах президента России Эксперты: на выборах президента России будет до пяти кандидатов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Эксперты полагают, что до дня голосования на президентских выборах в России дойдут четыре зарегистрированных на сегодняшний день кандидата, передает РИА Новости. По их мнению, это будут нынешний глава государства Владимир Путин, кандидаты от партий Леонид Слуцкий, Николай Харитонов и Владислав Даванков. Он также допустил, что кандидатом может быть зарегистрирован и лидер «Коммунистов России» Сергей Малинкович.

Четыре у нас уже есть: три представителя парламентских партий и Владимир Путин, подержанный «Единой Россией» и «Справедливой Россией». Честно говоря, я думаю, что наиболее вероятный сценарий, что эти четверо и останутся, — считает глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

Политолог Василий Зорин высказал аналогичное мнение, подчеркнув, что в бюллетенях будут значиться представители вышеуказанных парламентских партий, включая Малинковича. Он не исключил, что к этому списку из пяти кандидатов добавится шестой. По его мнению, им может стать кто-то из самовыдвиженцев.

Ранее конкурент Путина Борис Надеждин набрал число подписей, необходимое для подачи заявки на участие в выборах. При этом в ЦИК его команда намерена подать 105 тысяч «идеальных» подписей. Из-за этого штаб политика собирается набрать 150 тысяч подписей, чтобы исключить дефицит «качественных» при подаче заявки.

29 января пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин не станет участвовать в предвыборных дебатах. Также представитель Кремля сообщил, что в рабочем графике президента остается не так много времени на предвыборные мероприятия.