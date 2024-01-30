Песков объяснил, сколько времени Путин отвел предвыборной кампании Песков: в графике Путина не так много времени на предвыборные мероприятия

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Владимир Путин

В рабочем графике президента России Владимира Путина остается не так много времени на предвыборные мероприятия, заявил пресс-секретарь лидера Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, нынешний график мало чем отличается от обычных трудовых будней президента. При этом приоритет отдается президентским обязанностям, уточнил он.

График президента важен, это основной приоритет. В этом графике не так много времени остается на предвыборные мероприятия. <...> Что касается его президентского графика, то он ни на день не останавливается. Региональные поездки, встречи постоянно присутствуют в графике, это будет продолжаться, — пояснил Песков.

Ранее председатель комитета Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что западные спецслужбы незаконно собирают персональные данные россиян в преддверии выборов президента РФ. По его словам, информация о россиянах собиралась с использованием экстремистских и нежелательных неправительственных организаций.

Между тем политолог Александр Асафов рассказал, что дистанционное электронное голосование в России — успешное технологическое решение, к которому россияне относятся положительно. По его мнению, ДЭГ распространится на все регионы страны через несколько электоральных циклов.