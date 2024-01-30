В Госдуме рассказали, как Запад пытается вмешаться в выборы президента РФ Пискарев: страны Запада собирают личные данные россиян в преддверии выборов

Фото: kremlin

Президент РФ Владимир Путин

Западные спецслужбы незаконно собирают персональные данные россиян в преддверии выборов президента РФ, заявил председатель комитета Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев. По его словам, которые приводятся в Telegram-канале комиссии, попытки сбора информации были успешно зафиксированы. Отмечается, что информация о россиянах собиралась с использованием экстремистских и нежелательных неправительственных организаций.

По словам Пискарева, западные государства также запустили ряд информационных проектов, связанных с выборами президента. В частности, иностранные спецслужбы пытаются организовать «альтернативное электронное голосование» и пробуют убедить граждан признать выборы нелегитимными. Кроме того, россиян подталкивают к оформлению пожертвований организаторам таких кампаний. Предполагается, что после окончания выборов некоторых граждан могут склонить к сотрудничеству с недружественными странами.

Комиссия отмечает, что, помимо грубого вмешательства в выборы в России, целью незаконного сбора личных данных, курируемого западными спецслужбами, является склонение граждан к конфиденциальному сотрудничеству (предательству) со всеми вытекающими из этого правовыми последствиями, — подытожил Пискарев.

Как сообщалось ранее, ЦИК России официально зарегистрировала Владимира Путина кандидатом на выборах президента. Члены комиссии проголосовали за его регистрацию единогласно. Удостоверение кандидата было передано сопредседателю избирательного штаба Путина, худруку «Табакерки» Владимиру Машкову.