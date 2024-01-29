Политолог рассказал, когда жители всех регионов РФ смогут голосовать онлайн Эксперт Асафов: ДЭГ распространится на всю Россию через несколько циклов выборов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дистанционное электронное голосование в России — успешное технологическое решение, к которому россияне относятся положительно, рассказал NEWS.ru политолог Александр Асафов. По его мнению, ДЭГ распространится на все регионы страны через несколько электоральных циклов.

Это технологическое решение опережает мировые практики, хотя элементы дистанционного голосования применяются в ряде других стран, например в Эстонии. Российские избиратели, исходя из опросов, все более позитивно относятся к ДЭГ. Я уверен, что через несколько электоральных циклов мы увидим возможность дистанционно проголосовать из любого субъекта нашей страны, — заявил Асафов.

По его словам, прием заявок на ДЭГ на предстоящих президентских выборах в России начался в 28 из 29 регионов, которые согласовали эту процедуру, — везде, кроме Москвы. Политолог отметил, что дистанционное электронное голосование стало нормой для многих субъектов России. По словам Асафова, этот формат голосования надежен.

Такое голосование во многих регионах уже стало электоральной нормой, удобным и безопасным для граждан инструментом волеизъявления. Это серьезный программно-аппаратный комплекс, который разработан со всеми необходимыми системами защиты. Неоднократно предпринимались попытки повлиять на ход ДЭГ со стороны, но ни одна из них не увенчалась успехом. Нынешние архитекторы системы понимают, что ее будут пытаться взломать, поэтому делаются выводы и принимаются соответствующие меры, — сказал политолог.

Прием заявлений для участия в ДЭГ на выборах президента РФ продлится до 11 марта. Заявка подается в электронном виде с использованием ЕПГУ (Единого портала государственных услуг).

Глава ЦИК Элла Памфилова уточнила, что на участках поставят компьютеры на тот случай, если записавшиеся на ДЭГ по каким-то причинам не смогут проголосовать дистанционно. По ее словам, это поможет избежать возможных провокаций, например случаев, когда гражданин записался дистанционно, а затем пришел на участок и решил все же проголосовать традиционно.