Джабаров оценил возможную причастность США к взрывам на «Северном потоке»

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ

Владимир Джабаров

Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров оценил возможную причастность американского руководства к взрывам на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». По словам парламентария, в случае подтверждения этого факта, ситуация может кардинально поменяться. Сенатор пояснил, что поставки сжиженного газа из США в Европу могут стать кошмаром для Белого дома.

Тогда поставки сжиженного газа из США в Европу могут превратиться для американцев в перманентный кошмар. Неужели наши противники совсем лишились разума? — написал Джабаров в своем Telegram-канале.

О том, что подводные взрывы в районе пролегания двух трубопроводов могут быть результатом диверсии, заявили несколько европейских лидеров.

В ночь с 25 на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. ЧП произошло рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. Также оператор Nord Stream AG сообщил, что 26 сентября произошло падение давления на обеих нитках газопровода «Северный поток».

В дальнейшем телеканал SVT со ссылкой на профессора Шведского национального сейсмоцентра SNSN Бьерна Лунда сообщил, что на маршрутах залегания трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли два подводных взрыва.